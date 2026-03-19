Flughafen orientiert sich um Nach Austritt aus Verband: Wo der Hahn jetzt mitwirkt Tim Kosmetschke 19.03.2026, 17:01 Uhr

i Der Flughafen Hahn orientiert sich in Teilen neu - zumindest hat er den Austritt aus einem wichtigen Branchenverband bestätigt. Mit dem Land war dies nicht abgestimmt. Muss es auch nicht, betont das Innenministerium. Kevin Rühle. Kevin Ruehle

Der Flughafen Hahn orientiert sich teils neu – zumindest hat er den Austritt aus einem wichtigen Branchenverband bestätigt. Wir haben uns angeschaut, in welchem anderen Verband der Airport nun mitwirkt. Und eine halbwegs aktuelle Statistik gefunden.

Der Austritt des Flughafen Hahn aus dem Flughafenverband Arbeits­ge­mein­schaft Deutscher Ver­kehrs­flug­hä­fen (ADV) war nicht mit der Landesregierung abgestimmt. Das für den Hunsrück-Airport zuständige Innenministerium verweist gegenüber unserer Zeitung darauf, dass der Flughafen von einem privaten Unternehmen betrieben wird, „das unternehmerische Entscheidungen eigenständig trifft“.







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