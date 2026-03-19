Der Flughafen Hahn orientiert sich teils neu – zumindest hat er den Austritt aus einem wichtigen Branchenverband bestätigt. Wir haben uns angeschaut, in welchem anderen Verband der Airport nun mitwirkt. Und eine halbwegs aktuelle Statistik gefunden.
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Der Austritt des Flughafen Hahn aus dem Flughafenverband Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen (ADV) war nicht mit der Landesregierung abgestimmt. Das für den Hunsrück-Airport zuständige Innenministerium verweist gegenüber unserer Zeitung darauf, dass der Flughafen von einem privaten Unternehmen betrieben wird, „das unternehmerische Entscheidungen eigenständig trifft“.