Unzählige Scherben haben zu einer Sperrung der Landesstraße am Laacher See geführt. Ein Lastwagen hat seine Ladung verloren.

Andernach (dpa/lrs) – Ein mit Wasserkisten beladener Sattelzug ist auf einer Landesstraße am Laacher See ins Schleudern geraten – rund hundert Kisten rutschten auf die Fahrbahn. Der Laster sei in einer scharfen Kurve ins Schleudern geraten, berichtete die Polizei.

Möglicherweise sei die Ladung nicht vorschriftsgemäß gesichert gewesen, weil die Kisten seitlich herausgerutscht seien. Die mit zahlreichen Glasscherben übersäte Fahrbahn (L115) musste mehrere Stunden voll gesperrt werden.