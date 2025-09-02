Weil ein Fahrer mit seinem Lkw in den Gegenverkehr gerät, muss ein anderer Fahrer ausweichen. Die Folge: Vollsperrung der B9 und Glas auf der Fahrbahn.

Wörth am Rhein (dpa/lrs) – Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 9 bei Wörth am Rhein ist am Abend ein Lastwagen mit Glas umgekippt. Dieses verteilte sich dann über die Straße, wie die Polizei mitteilte. Die B9 wurde für mehrere Stunden gesperrt.

Nach Angaben der Polizei musste der Fahrer des Glas-Sattelzugs einem entgegenkommenden Lastwagen ausweichen, der im Kreuzungsbereich in den Gegenverkehr geraten war. Dabei kam er von der Straße ab. Sein Fahrzeug kippte um und kam auf der Seite zum Liegen. Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt, der Unfallverursacher blieb laut Polizei unverletzt. Die Beamten gehen von einem Schaden im hohen fünfstelligen Bereich aus.