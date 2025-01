Eintrittswelle bei den Grünen Landesverbände profitieren vom Ampel-Aus 19.01.2025, 08:00 Uhr

i Dass die Ampel-Koalition im Bund gescheitert ist, hat den meisten ihrer Parteikollegen in Rheinland-Pfalz nicht geschadet - im Gegenteil. Vor allem der grüne Landesverband kann sich über viele neue Mitglieder freuen. Arne Dedert. picture alliance/dpa

Während das Ende der Ampel-Regierung in Berlin für viel Unzufriedenheit und politisches Chaos sorgte, konnten die meisten Landesverbände in Rheinland-Pfalz einen Mitgliederzuwachs beobachten. Die Grünen profitierten besonders von dieser Entwicklung.

Die Auswirkungen der Regierungskrise in Berlin klingen in Rheinland-Pfalz rund zweieinhalb Monate später noch an. Das Interesse an der Politik sei gestiegen, heißt es parteiübergreifend, und das führte sogar bei den Ampel-Parteien zu vielen neuen Gesichtern in den Landesverbänden.

