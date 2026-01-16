Alexander Wilhelm wurde angegriffen – anonym. Sein Führungsstil wurde kritisiert – in Hinweisen an den Aufsichtsrat des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz, das er leitet. Nun wurde er entlastet. Wir haben ihn gefragt, wie es ihm nun geht.
Lesezeit 4 Minuten
Unruhige Wochen liegen hinter dem Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz, seit im Oktober vergangenen Jahres gleichzeitig finanzielle Turbulenzen sowie Kritik an der Führungsebene laut wurden. Im Fokus: Alexander Wilhelm, Geschäftsführer des größten Krankenhausträgers im psychiatrisch-psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz.