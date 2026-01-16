Anonyme Vorwürfe entkräftet Landeskrankenhaus-Chef entlastet: „Ich bin erleichtert“ Tim Kosmetschke 16.01.2026, 06:00 Uhr

i Alexander Wilhelm, Geschäftsführer des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz. Die gegen ihn erhobenen Vorwürfe wurden jetzt durch eine unabhängige Untersuchung entkräftet. Wie geht es nun weiter? Thomas Frey. picture alliance/dpa

Alexander Wilhelm wurde angegriffen – anonym. Sein Führungsstil wurde kritisiert – in Hinweisen an den Aufsichtsrat des Landeskrankenhauses Rheinland-Pfalz, das er leitet. Nun wurde er entlastet. Wir haben ihn gefragt, wie es ihm nun geht.

Unruhige Wochen liegen hinter dem Landeskrankenhaus Rheinland-Pfalz, seit im Oktober vergangenen Jahres gleichzeitig finanzielle Turbulenzen sowie Kritik an der Führungsebene laut wurden. Im Fokus: Alexander Wilhelm, Geschäftsführer des größten Krankenhausträgers im psychiatrisch-psychotherapeutischen und neurologischen Bereich in Rheinland-Pfalz.







