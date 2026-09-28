18 Verlage und mehr als 60 Veranstaltungen: Das Bundesland präsentiert auf der Frankfurter Buchmesse, wie viel literarisches Leben in ihm steckt.

Mainz/Frankfurt (dpa/lrs) – Rheinland-Pfalz bringt auch in diesem Jahr Verlage mit einer eigenen Bühne auf die Frankfurter Buchmesse. Unter dem Motto «Viele Stimmen, ein Land» präsentieren sich vom 7. bis 11. Oktober 18 Verlage mit mehr als 60 Veranstaltungen. Das Podium Rheinland-Pfalz mit Lesungen, Vorträgen und Werkstattgesprächen soll verdeutlichen, dass Literatur nicht nur dort entsteht, wo große Verlagshäuser sitzen, wie die Veranstalter mitteilen.

Die Reihe wird vom Landesverband Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland im Börsenverein des Deutschen Buchhandels organisiert und vom Land gefördert.

Verlagen eine professionelle Bühne geben

«Wir wollen mit einem breiten Spektrum zeigen, dass Rheinland-Pfalz sehr wohl über eine lebendige und vielstimmige Verlagsszene verfügt», sagte Organisatorin Miriam Spies der Deutschen Presse-Agentur. Für sie ist das Podium auch eine Frage der Sichtbarkeit. Rheinland-Pfalz sei ein Flächenland, das nicht mit einer Vielzahl großer und renommierter Verlagshäuser aufwarten könne. «Gerade deshalb wollen wir Verlagen eine professionelle Bühne geben.»

Verlage müssen ihren Sitz in Rheinland-Pfalz haben und ein kontinuierliches Programm vorweisen. Die Veranstaltungen werden kuratiert, dauern jeweils 20 Minuten und sind für die Teilnehmer kostenlos. Das Podium gibt es in dieser Form seit 2022. Einen vergleichbaren gemeinsamen Auftritt der rheinland-pfälzischen Verlage gibt es bei der Leipziger Buchmesse nicht.

Die großen Fragen hinter dem Buchgeschäft

Auf der Bühne geht es auch um die großen Fragen hinter dem Buchgeschäft. So diskutieren Kulturminister Sven Teuber (SPD) und Börsenvereins-Vorsteher Sebastian Guggolz etwa darüber, wie unabhängig Kultur von Politik und öffentlicher Förderung sein kann. Zu finden ist das Podium Rheinland-Pfalz in Halle 3.0 am Stand E133. Fünf Tage lang wird dort sichtbar, was Spies mit dem Motto meint: ein Land – viele Stimmen.