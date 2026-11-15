Zwischen Polizeiuniform und Tiktok-Posts: Laila Ziegler ist die erste Influencerin der Polizei in RLP – und das seit fast genau einem Jahr. In dieser Zeit hat sich auf dem Social-Media-Profil einiges getan. Was und vor allem wer dahinter steckt.
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Sie muss Sportparcours durchlaufen, das Schießen mit einer Dienstwaffe lernen und Prüfungen bestehen. Das alles und noch viel mehr teilt sie auf Tiktok, einer Social-Media-Plattform für Kurzvideos. Laila Ziegler ist Influencerin – und zwar für die Polizei Rheinland-Pfalz.