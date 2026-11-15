Social Media und Studium
Laila Zieglers erstes Jahr als RLP-Polizei-Influencerin
Sie ist Polizei-Kommissaranwärterin, 20 Jahre alt und auf Tiktok das Gesicht der Polizei Rheinland-Pfalz: Laila Ziegler ist die
Sie ist Polizei-Kommissaranwärterin, 20 Jahre alt und auf Tiktok das Gesicht der Polizei Rheinland-Pfalz: Laila Ziegler ist die erste Influencerin für die Landespolizei – und das mittlerweile seit fast einem Jahr. Was sie in dieser Zeit erreicht hat und wer die Person hinter dem Social-Media-Account ist.
Hannah Klein Özdemir

Zwischen Polizeiuniform und Tiktok-Posts: Laila Ziegler ist die erste Influencerin der Polizei in RLP – und das seit fast genau einem Jahr. In dieser Zeit hat sich auf dem Social-Media-Profil einiges getan. Was und vor allem wer dahinter steckt.

Lesezeit 5 Minuten
Sie muss Sportparcours durchlaufen, das Schießen mit einer Dienstwaffe lernen und Prüfungen bestehen. Das alles und noch viel mehr teilt sie auf Tiktok, einer Social-Media-Plattform für Kurzvideos. Laila Ziegler ist Influencerin – und zwar für die Polizei Rheinland-Pfalz.
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