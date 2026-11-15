Social Media und Studium Laila Zieglers erstes Jahr als RLP-Polizei-Influencerin Hannah Klein Özdemir 15.11.2026, 06:00 Uhr

i Sie ist Polizei-Kommissaranwärterin, 20 Jahre alt und auf Tiktok das Gesicht der Polizei Rheinland-Pfalz: Laila Ziegler ist die erste Influencerin für die Landespolizei – und das mittlerweile seit fast einem Jahr. Was sie in dieser Zeit erreicht hat und wer die Person hinter dem Social-Media-Account ist. Hannah Klein Özdemir

Zwischen Polizeiuniform und Tiktok-Posts: Laila Ziegler ist die erste Influencerin der Polizei in RLP – und das seit fast genau einem Jahr. In dieser Zeit hat sich auf dem Social-Media-Profil einiges getan. Was und vor allem wer dahinter steckt.

Sie muss Sportparcours durchlaufen, das Schießen mit einer Dienstwaffe lernen und Prüfungen bestehen. Das alles und noch viel mehr teilt sie auf Tiktok, einer Social-Media-Plattform für Kurzvideos. Laila Ziegler ist Influencerin – und zwar für die Polizei Rheinland-Pfalz.







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