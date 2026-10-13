Autofahrer aufgepasst: Bei Wiesbaden sorgt eine kurzfristige Sperrung schon wieder für Einschränkungen. Der gesperrte Abschnitt liegt direkt im Autobahnkreuz Schierstein.

Wiesbaden (dpa) – Schon wieder ist bei Wiesbaden Geduld gefragt: Im Autobahnkreuz Schierstein ist die Autobahn 66 in Richtung Frankfurt kurzfristig gesperrt worden. Bis auf Weiteres werde der Verkehr vor dem Autobahnkreuz auf die A643 in Richtung Mainz abgeleitet, teilte die Autobahn GmbH West mit. Der Grund für die Sperrung: An der Fahrbahn seien kurzfristig Schäden aufgetreten.

Autofahrer, die in Richtung Frankfurt unterwegs sind, sollen demnach auf der A643 über die Anschlussstelle Wiesbaden-Äppelallee wenden und von dort zurück zum Autobahnkreuz fahren. Dort sei die Verbindung zur A66 in Richtung Frankfurt offen.

Dauer der Sperrung noch unklar

«Unsere Expertinnen und Experten vor Ort arbeiten mit Hochdruck an der Behebung der Schäden», hieß es. Zur voraussichtlichen Dauer der Sperrung lagen zunächst keine Informationen vor.

Schon im September hatte eine defekte Behelfsbrücke ganz in der Nähe für Probleme gesorgt. Damals war ein Teilabschnitt der A643 zwischen der Schiersteiner Brücke und dem Schiersteiner Kreuz kurzfristig gesperrt worden. Es kam zu einem Verkehrschaos und einem kilometerlangen Stau.