Bei ihrer ersten Zusammenkunft nach der siegreichen Landtagswahl im März feiert die rheinland-pfälzische CDU ihren Wahlerfolg und Parteichef Gordon Schnieder. Der Eifeler wird mit großer Mehrheit wiedergewählt. Die Erwartungen an ihn sind hoch.
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Der CDU-Parteitag bietet am Samstagvormittag den beiden Männern ganz die Bühne, die die rheinland-pfälzische CDU nach 35 Jahren zurück in die Regierung geführt haben: CDU-Landeschef Gordon Schnieder und Generalsekretär Johannes Steiniger laufen zu „One More Time“ von Daft Punk in die Messehalle in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) ein.