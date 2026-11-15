Parteitag: CDU feiert Wahlsieg
Wiedergewählter Schnieder: „Wir sind Ministerpräsident“
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder ist beim Landesparteitag in Idar-Oberstein mit großer Mehrheit als C
Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder ist beim Landesparteitag in Idar-Oberstein mit großer Mehrheit als CDU-Landeschef wiedergewählt worden.
Harald Tittel/dpa

Bei ihrer ersten Zusammenkunft nach der siegreichen Landtagswahl im März feiert die rheinland-pfälzische CDU ihren Wahlerfolg und Parteichef Gordon Schnieder. Der Eifeler wird mit großer Mehrheit wiedergewählt. Die Erwartungen an ihn sind hoch.

Lesezeit 4 Minuten
Der CDU-Parteitag bietet am Samstagvormittag den beiden Männern ganz die Bühne, die die rheinland-pfälzische CDU nach 35 Jahren zurück in die Regierung geführt haben: CDU-Landeschef Gordon Schnieder und Generalsekretär Johannes Steiniger laufen zu „One More Time“ von Daft Punk in die Messehalle in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) ein.
 Rhein-Zeitung bei Google bevorzugen

Ressort und Schlagwörter

Rheinland-PfalzPolitik

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten