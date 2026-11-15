Parteitag: CDU feiert Wahlsieg Wiedergewählter Schnieder: „Wir sind Ministerpräsident“ Bastian Hauck 15.11.2026, 11:01 Uhr

i Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Gordon Schnieder ist beim Landesparteitag in Idar-Oberstein mit großer Mehrheit als CDU-Landeschef wiedergewählt worden. Harald Tittel/dpa

Bei ihrer ersten Zusammenkunft nach der siegreichen Landtagswahl im März feiert die rheinland-pfälzische CDU ihren Wahlerfolg und Parteichef Gordon Schnieder. Der Eifeler wird mit großer Mehrheit wiedergewählt. Die Erwartungen an ihn sind hoch.

Der CDU-Parteitag bietet am Samstagvormittag den beiden Männern ganz die Bühne, die die rheinland-pfälzische CDU nach 35 Jahren zurück in die Regierung geführt haben: CDU-Landeschef Gordon Schnieder und Generalsekretär Johannes Steiniger laufen zu „One More Time“ von Daft Punk in die Messehalle in Idar-Oberstein (Kreis Birkenfeld) ein.







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