Eigene Konzepte, eigene Ästhetiken, eigene Geschichten: Mitglieder der Koblenzer Ballettcompagnie präsentieren bei „50° N 7° O“ einen sehr abwechslungsreichen Abend zwischen Neoklassik und Erzählballett.
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Mit dem choreografischen Abend „50° N 7° O“ gewährt die Ballettcompagnie des Theaters Koblenz ihrem Publikum in regelmäßigen Abständen einen Blick auf die nächste Generation – was andernorts „Junge Choreografen“ heißt, trägt in Koblenz den Titel der geografischen Koordinaten des Theaters.