Theater Koblenz
Acht neue Wege führen zum Tanz
Emanuele Caporales Stück "Echoes of Shadow" erzählt einfallsreich und in prägnanter Ästhetik eine Geschichte zum Stück "Traum(a)
Emanuele Caporales Stück "Echoes of Shadow" erzählt einfallsreich und in prägnanter Ästhetik eine Geschichte zum Stück "Traum(a)" für Klavier und Bratsche des Koblenzer Komponisten Peter Honsale.
Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Eigene Konzepte, eigene Ästhetiken, eigene Geschichten: Mitglieder der Koblenzer Ballettcompagnie präsentieren bei „50° N 7° O“ einen sehr abwechslungsreichen Abend zwischen Neoklassik und Erzählballett. 

Lesezeit 4 Minuten
Mit dem choreografischen Abend „50° N 7° O“ gewährt die Ballettcompagnie des Theaters Koblenz ihrem Publikum in regelmäßigen Abständen einen Blick auf die nächste Generation – was andernorts „Junge Choreografen“ heißt, trägt in Koblenz den Titel der geografischen Koordinaten des Theaters.

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