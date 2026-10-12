Die WHU will ihren Campus in Vallendar perspektivisch aufgeben und komplett nach Düsseldorf abwandern. Ein herber Verlust für die Gründerszene. Denn die Privatuni produziert Start-ups wie am Fließband. Wir haben die Bekanntesten zusammengestellt.
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Vallendar. Als 1984 auf Initiative der Industrie- und Handelskammer Koblenz in Vallendar eine Privatuni aus der Taufe gehoben wird, kann noch niemand ahnen, dass sich die WHU einmal zu einem echten Erfolgsmodell entwickeln wird. Mittlerweile wird deren Gründerszene in einem Atemzug mit der der renommierten Universität Oxford genannt.