Gründerzeit am Rhein WHU Vallendar ist die Kaderschmiede für Start-ups Dirk Eberz 12.10.2026, 10:00 Uhr

i Schreien vor Glück: Auch Zalando hat seine Wurzeln an der WHU in Vallendar. Dank der Privatuni ist auch am Rhein die Gründerzeit ausgebrochen. Der Umzug nach Düsseldorf trifft die Region deshalb hart. Bodo Marks. dpa

Die WHU will ihren Campus in Vallendar perspektivisch aufgeben und komplett nach Düsseldorf abwandern. Ein herber Verlust für die Gründerszene. Denn die Privatuni produziert Start-ups wie am Fließband. Wir haben die Bekanntesten zusammengestellt.

Vallendar. Als 1984 auf Initiative der Industrie- und Handelskammer Koblenz in Vallendar eine Privatuni aus der Taufe gehoben wird, kann noch niemand ahnen, dass sich die WHU einmal zu einem echten Erfolgsmodell entwickeln wird. Mittlerweile wird deren Gründerszene in einem Atemzug mit der der renommierten Universität Oxford genannt.







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