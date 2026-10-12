Zuletzt hat sie viel einstecken müssen, politisch wie privat. Jetzt zieht Bärbel Bas Konsequenzen - und sie zeigt auf den Koalitionspartner. Steht der Regierung ein neuer Sturm bevor?
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Berlin (dpa) - Es ist ein Rücktritt, der neue Schockwellen in der schwarz-roten Bundesregierung auslösen kann: Bärbel Bas nennt als einen Grund für ihren sofortigen Rückzug als Arbeitsministerin und als SPD-Chefin auch Angriffe aus der Union. Die Kanzlerpartei CDU steht inmitten einer eigenen Krise mit einem durchgeschüttelten Koalitionspartner da.