Hirnforschung trifft Musik
Mit Musik zu mehr Hirngesundheit
Um nachzuweisen, das die Hirne von Musikern besondere Merkmale auweisen, schickten Univ.-Prof. Dr. med. Ass. jur. Alexander Radb
Um nachzuweisen, das die Hirne von Musikern besondere Merkmale auweisen, schickten Univ.-Prof. Dr. med. Ass. jur. Alexander Radbruch (links) und Dr. Theodor Rüber (rechts) die Bläck-Föös-Bandmitglieder Pit Hupperten (Mitte von links), Christoph Granderath und Alex Vesper und Dr. Theodor Rüber im Deutsche Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) in die Röhre des Magnetresonanztomographen.
Alessandro Winkler/UKB

Wie wirkt Musik auf das Gehirn? Das Wissenschaftskonzert „Noten und Neuronen“ verbindet Forschung und Live-Musik. Hirnscanner, Gedächtnistests und renommierte Orchester machen aktuelle Erkenntnisse für das Publikum erlebbar.

Lesezeit 3 Minuten
Wenn ein junges Orchester mit Smartphone auf der Bühne sitzt und Haltetöne summt – dann ist das nicht etwa eine andere Art des Einstimmens, sondern auch der erste Probelauf für eine Konzert-App, die man bei dem besonderen Konzertformat „Noten und Neuronen“ erleben kann.

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