Wie wirkt Musik auf das Gehirn? Das Wissenschaftskonzert „Noten und Neuronen“ verbindet Forschung und Live-Musik. Hirnscanner, Gedächtnistests und renommierte Orchester machen aktuelle Erkenntnisse für das Publikum erlebbar.
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Wenn ein junges Orchester mit Smartphone auf der Bühne sitzt und Haltetöne summt – dann ist das nicht etwa eine andere Art des Einstimmens, sondern auch der erste Probelauf für eine Konzert-App, die man bei dem besonderen Konzertformat „Noten und Neuronen“ erleben kann.