Reaktionen auf Social-Media Das sagen die Fans zum Riesenrad-Aus bei Rock am Ring Hannah Klein 27.05.2026, 11:34 Uhr

i Blickfang, Treffpunkt und Aussichtspunkt: Das Riesenrad bei Rock am Ring weckt bei vielen Festivalbesuchern Erinnerungen. Das zeigt ein Blick in die Kommentarspalten der sozialen Netzwerke. Auf Instagram und TikTok zum Beispiel gibt es bereits Videos und Beiträge darüber, dass das Fahrgeschäft in diesem Jahr zum ersten Mal fehlt. Annika Wilhelm

Rock am Ring ohne Riesenrad? Für viele unvorstellbar, dieses Jahr aber Wirklichkeit. In den sozialen Netzwerken gibt es bereits Videos darüber. Die Fans diskutieren in den Kommentarspalten. Zwischen Nostalgie und Gleichgültigkeit: die Reaktionen.

Rock am Ring findet in diesem Jahr ohne Riesenrad statt. Diese Nachricht macht bereits die Runde – und sorgt teilweise für Aufregung. Das zeigt ein Blick ins Netz. In den sozialen Medien wie Instagram oder TikTok teilen Nutzerinnen und Nutzer Videos und Beiträge.







Artikel teilen

Artikel teilen