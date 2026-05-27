Rock am Ring ohne Riesenrad? Für viele unvorstellbar, dieses Jahr aber Wirklichkeit. In den sozialen Netzwerken gibt es bereits Videos darüber. Die Fans diskutieren in den Kommentarspalten. Zwischen Nostalgie und Gleichgültigkeit: die Reaktionen.
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Rock am Ring findet in diesem Jahr ohne Riesenrad statt. Diese Nachricht macht bereits die Runde – und sorgt teilweise für Aufregung. Das zeigt ein Blick ins Netz. In den sozialen Medien wie Instagram oder TikTok teilen Nutzerinnen und Nutzer Videos und Beiträge.