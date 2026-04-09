Neues Buch von Dr. Pop Länger leben, klüger sterben: Über die Superkraft Musik Stefan Schalles 09.04.2026, 13:53 Uhr

i Markus Henrik alias Dr. Pop ist als Musikwissenschaftler renommiert und als Kabarettist höchst erfolgreich. In seinem neuen Buch "Macht Musik!" zeigt er nun die oft unbekannten Superkräfte der Kunstform auf. Moritz Künster

Mit Klavierunterricht besser einparken? Dank Konzertbesuchen länger leben? Musik besitzt diese und viele weitere wundersame Kräfte, über die Dr. Pop in seinem neuen Buch schreibt. Mit uns hat er vor der Veröffentlichung darüber gesprochen.

Ohne Musik nicht leben zu können, behaupten viele Menschen. Und tatsächlich wohnt der Kunstform eine Art Superkraft inne, die uns klüger, glücklicher, menschlicher macht – und sich an zahlreichen Beispielen auch studienbasiert nachweisen lässt. Der Musikwissenschaftler und Kabarettist Markus Henrik alias Dr.







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