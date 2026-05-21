Theater Koblenz: Koblenz greift nach der nächsten großen US-Oper Claus Ambrosius 21.05.2026, 00:00 Uhr

i Zwei Männer auf den Spuren von Virginia Woolf: Der Koblenzer Intendant Markus Dietze (links) wird 2028 die deutsche Erstaufführung der Oper "The Hours" des Komponisten Kevin Puts inszenieren. Matthias Baus/David White

Nach dem gefeierten Kraftakt „Antony and Cleopatra“ kündigt Theater-Intendant Markus Dietze den nächsten Coup an: 2028 bringt Koblenz Kevin Puts’ Oper „The Hours“ als deutsche Erstaufführung heraus.

Auch Dietze selbst spricht fast enthusiastisch über die Wirkung dieser Werke auf Musiker und Publikum. Adams’ Musik löse „irres aus bei allen“, sagt er. Einerseits fühle man sich „durchgehend sehr gefordert“, andererseits sei die Erfahrung „extrem erhebend“, wenn auch das Stück für Sängerinnen und Sänger ebenso wie für das Orchester an Grenzen gehe.







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