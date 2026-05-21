Nach dem gefeierten Kraftakt „Antony and Cleopatra“ kündigt Theater-Intendant Markus Dietze den nächsten Coup an: 2028 bringt Koblenz Kevin Puts’ Oper „The Hours“ als deutsche Erstaufführung heraus.
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Auch Dietze selbst spricht fast enthusiastisch über die Wirkung dieser Werke auf Musiker und Publikum. Adams’ Musik löse „irres aus bei allen“, sagt er. Einerseits fühle man sich „durchgehend sehr gefordert“, andererseits sei die Erfahrung „extrem erhebend“, wenn auch das Stück für Sängerinnen und Sänger ebenso wie für das Orchester an Grenzen gehe.