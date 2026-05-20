Weingut Matthias Müller DFB-Pokalfinale: Mittelrhein-Riesling im Olympiastadion Cordula Sailer-Röttgers 20.05.2026, 13:00 Uhr

i Johannes Müller - hier im Trikot seines Namensvetters Thomas Müller - hat noch einen Restbestand des Rieslings, der am Samstag beim DFB-Pokalfinale an VIP-Gäste im Olympiastadion in Berlin ausgeschenkt wird. Anika Hattemer-Müller

Beim DFB-Pokalfinale in Berlin wird Riesling vom Bopparder Hamm ausgeschenkt. Geliefert hat den guten Tropfen das Weingut Matthias Müller aus Spay. Nach einer Blindverkostung hat es der Mittelrhein-Riesling ins aktuelle DFB-Weinsortiment geschafft.

Der FC Bayern München oder der VfB Stuttgart – wer am Samstag das DFB-Pokalfinale der Männer im Berliner Olympiastadion gewinnt, ist noch ungewiss. Feststeht jedoch bereits, welche guten Tropfen an die VIP-Gäste im Stadion ausgeschenkt werden. Und dazu zählt auch ein Riesling aus dem Mittelrheintal.







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