Beim DFB-Pokalfinale in Berlin wird Riesling vom Bopparder Hamm ausgeschenkt. Geliefert hat den guten Tropfen das Weingut Matthias Müller aus Spay. Nach einer Blindverkostung hat es der Mittelrhein-Riesling ins aktuelle DFB-Weinsortiment geschafft.
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Der FC Bayern München oder der VfB Stuttgart – wer am Samstag das DFB-Pokalfinale der Männer im Berliner Olympiastadion gewinnt, ist noch ungewiss. Feststeht jedoch bereits, welche guten Tropfen an die VIP-Gäste im Stadion ausgeschenkt werden. Und dazu zählt auch ein Riesling aus dem Mittelrheintal.