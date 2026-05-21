„DJ Ahmet“: Mit Technobeats gegen alle Konventionen
Die nordmazedonische Tragikomödie „DJ Ahmet“ erzählt vom Kampf eines jungen Außenseiters gegen erdrückende Traditionen, seiner Suche nach der Liebe – und der besonderen Kraft der Musik.
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In unserer Auswahlreihe RZ-Filmschatz steht im Juni die nordmazedonische Tragikomödie „DJ Ahmet“ auf dem Programm. Wenn die Titelfigur mit dem Traktor durch die Hügellandschaft tuckert, wummern basslastige Songs aus der selbst gebastelten Soundanlage.