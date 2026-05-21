Der neue RZ-Filmschatz „DJ Ahmet“: Mit Technobeats gegen alle Konventionen 21.05.2026, 00:00 Uhr

i Frustrierende Feldarbeit: Statt mit dem Traktor durch die Landschaft zu tuckern, wäre Ahmet (Arif Jakup) lieber auf dem nächsten Technorave. Neue Visionen Filmverleih

Die nordmazedonische Tragikomödie „DJ Ahmet“ erzählt vom Kampf eines jungen Außenseiters gegen erdrückende Traditionen, seiner Suche nach der Liebe – und der besonderen Kraft der Musik.

In unserer Auswahlreihe RZ-Filmschatz steht im Juni die nordmazedonische Tragikomödie „DJ Ahmet“ auf dem Programm. Wenn die Titelfigur mit dem Traktor durch die Hügellandschaft tuckert, wummern basslastige Songs aus der selbst gebastelten Soundanlage.







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