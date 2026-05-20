Der Schriftsteller Jochen Schmidt erhält den Joseph-Breitbach-Preis 2026. Die mit 50.000 Euro dotierte Auszeichnung wird seit 2003 in Koblenz verliehen – der Geburtsstadt des Schriftstellers Joseph Breitbach (1903–1980).
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Der Schriftsteller Jochen Schmidt (Jahrgang 1970) wird für sein literarisches Gesamtwerk mit dem Joseph-Breitbach-Preis 2026 ausgezeichnet. Der Preis wird seit 1998 jährlich von der Stiftung Joseph Breitbach und der Akademie der Wissenschaften und der Literatur Mainz vergeben und ist mit 50.