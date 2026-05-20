Generalsanierung rechter Rhein
Großprojekt vor Start: DB checkt Bauablauf und Logistik
Die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird ab dem 10. Juli generalsaniert. Die DB teilt nun mit, wel
Die rechtsrheinische Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden wird ab dem 10. Juli generalsaniert. Die DB teilt nun mit, welche Vorbereitungsarbeiten wenige Wochen vor dem Sanierungsstart laufen.
Arne Dedert/dpa

Anfang Juni startet eine Großbaustelle der Deutschen Bahn: die Generalsanierung der Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden am rechten Rheinufer. Die Vorbereitungen dafür laufen auch Hochtouren. Die DB erklärt, was ihr Projektteam jetzt tut.

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Am 10. Juli ist es so weit: Dann startet die Deutsche Bahn (DB) mit der Sanierung der rechtsrheinischen Bahnstrecke zwischen Troisdorf und Wiesbaden. Etwa fünf Monate lang wird der Streckenabschnitt für umfangreiche Bauarbeiten voll gesperrt. Wie die DB nun mitteilt, laufen die Vorbereitungen für das umfangreiche Bauprogramm auf Hochtouren.

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