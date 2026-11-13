Ausstellung in Koblenz Jean-Marc Bustamante befreite die Fotografie Claus Ambrosius 13.11.2026, 11:28 Uhr

i Malerei, Fotografie, Skulptur? Jean-Marc Bustamante interessiert die Kunst selbst mehr als die Schublade. Der ebenso renommierte wie zugängliche Franzose beim Aufbau seiner Ausstellung „Panorama“, die am 15. November in Anwesenheit des Künstlers im Ludwig Museum Koblenz eröffnet wird, vor seiner Skulptur „Paravent A“ von 2016. Claus Ambrosius

Seine Werke lassen Wände durchscheinen und Schatten mitspielen. Im Ludwig Museum Koblenz begegnen wir Jean-Marc Bustamante beim Aufbau seiner Ausstellung. Ein Gespräch über Kunst, Leichtigkeit und das, was bleiben soll.

Noch steht nicht alles an seinem Platz. Eine Bank muss zusammengebaut, eine schwere Eisenarbeit befestigt werden. An einer Wand wird noch mit der Hängung experimentiert. Im Ludwig Museum Koblenz entsteht „Panorama“, eine Ausstellung mit Arbeiten aus nahezu fünf Jahrzehnten von Jean-Marc Bustamante.







Artikel teilen

Artikel teilen