Ausstellung in Koblenz
Jean-Marc Bustamante befreite die Fotografie
Malerei, Fotografie, Skulptur? Jean-Marc Bustamante interessiert die Kunst selbst mehr als die Schublade. Der ebenso renommierte
Malerei, Fotografie, Skulptur? Jean-Marc Bustamante interessiert die Kunst selbst mehr als die Schublade. Der ebenso renommierte wie zugängliche Franzose beim Aufbau seiner Ausstellung „Panorama“, die am 15. November in Anwesenheit des Künstlers im Ludwig Museum Koblenz eröffnet wird, vor seiner Skulptur „Paravent A“ von 2016.
Claus Ambrosius

Seine Werke lassen Wände durchscheinen und Schatten mitspielen. Im Ludwig Museum Koblenz begegnen wir Jean-Marc Bustamante beim Aufbau seiner Ausstellung. Ein Gespräch über Kunst, Leichtigkeit und das, was bleiben soll.

Lesezeit 5 Minuten
Noch steht nicht alles an seinem Platz. Eine Bank muss zusammengebaut, eine schwere Eisenarbeit befestigt werden. An einer Wand wird noch mit der Hängung experimentiert. Im Ludwig Museum Koblenz entsteht „Panorama“, eine Ausstellung mit Arbeiten aus nahezu fünf Jahrzehnten von Jean-Marc Bustamante.
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