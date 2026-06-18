Poetisch, warmherzig und voller leiser Komik: „Der Frosch und das Wasser“ begleitet zwei Männer auf einer Reise, die sie ohne gemeinsame Sprache zu Freunden werden lässt. Der Film läuft am 1. Juli als RZ-Filmschatz in Koblenz und Bad Kreuznach.
Lesezeit 1 Minute
In unserer Auswahlreihe RZ-Filmschatz steht im Juli die bewegende Tragikomödie „Der Frosch und das Wasser“ auf dem Programm. Regie führt Thomas Stuber (∗1981 in Leipzig), der zu den starken Stimmen des deutschen Gegenwartskinos steht und mit den preisgekrönten Filmen „Herbert“, „In den Gängen“ und „Die stillen Trabanten“ bekannt wurde.