Viele Kfz in ländlicher Region
Autoland RLP: So hoch ist die Pkw-Dichte in Ihrem Kreis
Autoland Rheinland-Pfalz: Im ländlich geprägten Bundesland ist die Pkw-Dichte sehr hoch, nur im Saarland ist sie höher. Das Stat
Autoland Rheinland-Pfalz: Im ländlich geprägten Bundesland ist die Pkw-Dichte sehr hoch, nur im Saarland ist sie höher. Das Statistische Landesamt nennt Zahlen für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt.
Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Wer abseits urbaner Ballungsräume lebt, ist häufig auf das Auto angewiesen. Das gilt in einem ländlich geprägten Flächenland wie Rheinland-Pfalz umso mehr – und spiegelt sich in einer aktuellen Statistik zur Pkw-Dichte. Die Details.

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Rheinland-Pfalz ist und bleibt ein Autoland: Im Landesschnitt kommen 644 Pkw auf 1000 Einwohner, 587 davon privat zugelassen – dieser Wert wird bundesweit nur vom Saarland knapp überboten (649 Pkw insgesamt/596 privat). Sogar der Landkreis mit der bundesweit höchsten Dichte an privat zugelassenen Pkw liegt in Rheinland-Pfalz: In der Südwestpfalz kommen 729 Autos auf 1000 Einwohner (765 insgesamt).
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