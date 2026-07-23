Viele Kfz in ländlicher Region Autoland RLP: So hoch ist die Pkw-Dichte in Ihrem Kreis Tim Kosmetschke 23.07.2026, 06:00 Uhr

i Autoland Rheinland-Pfalz: Im ländlich geprägten Bundesland ist die Pkw-Dichte sehr hoch, nur im Saarland ist sie höher. Das Statistische Landesamt nennt Zahlen für jeden Landkreis und jede kreisfreie Stadt. Sebastian Gollnow. picture alliance/dpa

Wer abseits urbaner Ballungsräume lebt, ist häufig auf das Auto angewiesen. Das gilt in einem ländlich geprägten Flächenland wie Rheinland-Pfalz umso mehr – und spiegelt sich in einer aktuellen Statistik zur Pkw-Dichte. Die Details.

Rheinland-Pfalz ist und bleibt ein Autoland: Im Landesschnitt kommen 644 Pkw auf 1000 Einwohner, 587 davon privat zugelassen – dieser Wert wird bundesweit nur vom Saarland knapp überboten (649 Pkw insgesamt/596 privat). Sogar der Landkreis mit der bundesweit höchsten Dichte an privat zugelassenen Pkw liegt in Rheinland-Pfalz: In der Südwestpfalz kommen 729 Autos auf 1000 Einwohner (765 insgesamt).







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