Musical in Koblenz
ABBA-Anderssons „Kristina“: Doppelt hält besser
Die Doppelbesetzungen in „Kristina“ am Theater Koblenz sind (jeweils von links) Isabel Mascarenhas und Theresa Dittmar als Ulrik
Die Doppelbesetzungen in „Kristina“ am Theater Koblenz sind (jeweils von links) Isabel Mascarenhas und Theresa Dittmar als Ulrika, Til Ormeloh und Denis Riffel als Robert, Tobias Bieri und Markus Schneider als Karl Oskar sowie Laura Araiza Inasaridse und Elena Franke als Kristina.
Arek Głębocki für das Theater Koblenz

Acht Darsteller in vier Hauptrollen und keine zweite Wahl: Das Koblenzer Musical „Kristina“ überzeugt auch mit anderer Besetzung. Ein Krankheitsfall sorgt dabei für einen ungewöhnlichen Rollentausch.

Lesezeit 3 Minuten
Bei der Premiere ein Riesenerfolg als Mutter, einige Tage später als deren Tochter auf der Bühne: Solche Generationensprünge gibt es nur im Theater. Isabel Mascarenhas, bei der Premiere von „Kristina“ als Ulrika zu erleben, sprang in der zweiten Vorstellung als deren Tochter Elin ein.
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