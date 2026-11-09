Acht Darsteller in vier Hauptrollen und keine zweite Wahl: Das Koblenzer Musical „Kristina“ überzeugt auch mit anderer Besetzung. Ein Krankheitsfall sorgt dabei für einen ungewöhnlichen Rollentausch.
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Bei der Premiere ein Riesenerfolg als Mutter, einige Tage später als deren Tochter auf der Bühne: Solche Generationensprünge gibt es nur im Theater. Isabel Mascarenhas, bei der Premiere von „Kristina“ als Ulrika zu erleben, sprang in der zweiten Vorstellung als deren Tochter Elin ein.