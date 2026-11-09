Mammutprojekt „Hunsrückspange“ Die Geisterbrücke von Rhaunen: Warum die Arbeiten ruhen Stefan Conradt 09.11.2026, 11:00 Uhr

i Im Kreis Birkenfeld steht eine gewaltige Talbrücke, über die allerdings keine Autos rollen. Die Anbindungen fehlen. Die mit Ketten und Gittern abgesperrten Brückenauffahrten enden mitten im Rapsfeld. Kritiker sprechen bereits von einem Schildbürgerstreich, von einer „vergessenen Brücke“, vor allem wenn die Bauarbeiten – wie auch jetzt wieder – über Monate hinweg vollkommen zum Erliegen kommen. Fotostudio Hosser. Hosser

Eine direkte Verbindung aus dem Raum Idar-Oberstein/Kirn zum Flughafen Hahn: Das ist die Idee der „Hunsrückspange“. Doch das Straßenbauprojekt stockt seit Jahren. Bei Rhaunen aber steht schon eine riesige Talbrücke. Völlig ungenutzt. Der Sachstand.

Wanderer auf dem Premiumweg „Stumm-Orgel-Weg“ freuen sich seit sechs Jahren über ein Extra-Fotomotiv im idyllischen Rauneltal: Wenn sie aus Richtung Hottenbach (Kreis Birkenfeld) aus dem Wald kommen, sehen sie eine riesige Talbrücke vor sich aufwachsen – und hören doch keinerlei Verkehrslärm.







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