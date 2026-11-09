Eine direkte Verbindung aus dem Raum Idar-Oberstein/Kirn zum Flughafen Hahn: Das ist die Idee der „Hunsrückspange“. Doch das Straßenbauprojekt stockt seit Jahren. Bei Rhaunen aber steht schon eine riesige Talbrücke. Völlig ungenutzt. Der Sachstand.
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Wanderer auf dem Premiumweg „Stumm-Orgel-Weg“ freuen sich seit sechs Jahren über ein Extra-Fotomotiv im idyllischen Rauneltal: Wenn sie aus Richtung Hottenbach (Kreis Birkenfeld) aus dem Wald kommen, sehen sie eine riesige Talbrücke vor sich aufwachsen – und hören doch keinerlei Verkehrslärm.