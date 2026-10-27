Eine Herde entwischt von einer Weide. Beim Versuch, die Tiere zurückzubringen, werden ein Mann und eine Kuh von einem Auto erfasst.

Wissen (dpa) – Beim Treiben einer Kuh-Herde über eine Straße im Westerwald ist ein Mann von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Der Polizei zufolge waren die Kühe von einer Weide an der K71 entwichen. Der Tierhalter sei mit Helfern dabeigewesen, die Tiere bei Wissen (Kreis Altenkirchen) zurückzutreiben. Dabei seien ein 83 Jahre alter Helfer sowie eine Kuh von einem Wagen erfasst worden.

«Der Helfer erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde nach Erstversorgung durch den Notarzt in ein Krankenhaus gebracht», hieß es. Der 78 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt, an dem Wagen entstand Totalschaden. Der Unfall passierte nahe der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen.