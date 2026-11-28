Husten, Schnupfen und Heiserkeit sorgen für zunehmende Fehlzeiten in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. In einem Land ist der Anstieg besonders ausgeprägt.

Saarbrücken (dpa) – Atemwegsinfekte sorgen aktuell für immer mehr Krankmeldungen in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland. Das zeigt eine aktuelle Auswertung der Arbeitsunfähigkeitsdaten der Krankenkasse IKK Südwest in diesen drei Ländern.

Innerhalb weniger Wochen sei der Krankenstand aufgrund von Atemwegsinfekten um 44 Prozent gestiegen. Verglichen wurden die Daten von Mitte Oktober und Mitte November. Die Entwicklung bewege sich allerdings «in einem für diese Jahreszeit üblichen Rahmen», ordnete die IKK Südwest ein.

Besonders ausgeprägt ist die Entwicklung im Saarland: Hier stieg der auf Atemwegsinfekte zurückzuführende Krankenstand innerhalb von fünf Wochen um 64 Prozent, gefolgt von Rheinland-Pfalz mit rund 46 Prozent und Hessen mit 36 Prozent.

Die Krankenkasse rät, sich auch jetzt noch gegen Grippe impfen zu lassen und Infekte gründlich auszukurieren. Bei leichten Erkältungsbeschwerden helfen in der Regel Ruhe und ausreichend Flüssigkeit. Bei anhaltendem Fieber, starken Beschwerden oder einer deutlichen Verschlechterung sind Hausärztinnen und Hausärzte die richtigen Ansprechpartner.