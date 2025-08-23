Niersbach (dpa/lrs) – Bei einem Zusammenprall mit einem Traktor ist ein Kradfahrer ums Leben gekommen. Die beiden Fahrzeuge waren am Samstag auf der L49 zwischen Heidweiler und Niersbach (Kreis Bernkastel-Wittlich) unterwegs, wie die Polizei berichtete. Der Unfall ereignete sich in einer langgezogenen Rechtskurve. Dort kollidierte der 26 Jahre alte Kradfahrer nach aktuellem Ermittlungsstand mit dem entgegenkommenden Traktor mit Anhänger. Die Staatsanwaltschaft Trier gab ein Gutachten zur Klärung des Unfallhergangs in Auftrag.

