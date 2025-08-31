War es Vandalismus oder Diebstahl? Einer Skulptur wird der Kopf abgerissen. Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall im Trierer Dom und sucht Zeugen.

Trier (dpa/lrs) – Unbekannte haben im Trierer Dom einer kleinen Skulptur gewaltsam den Kopf abgerissen. Ob es sich um Vandalismus oder Diebstahl handelt, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen, teilte die Polizei mit. Die Figur am Treppenaufgang einer Kanzel ist den Angaben zufolge etwa zehn Mal zehn Zentimeter groß und stammt aus der Renaissance.

«Der sachliche Wert kann zurzeit nicht genauer beziffert werden, da es sich um ein Relikt mit bedeutend höherem historischem Wert handelt», erläuterte die Polizei. Da womöglich rohe Gewalt im Spiel war, hoffen die Ermittler, dass eventuell Zeugen den Vorfall beobachtet haben und sich melden. Der Vorfall habe sich zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag ereignet.