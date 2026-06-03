Rheinland-Pfalz will sich als führender Biotechnologie-Standort etablieren. Die Themen Fachkräfte und Internationalisierung spielen dabei eine große Rolle.

Mainz (dpa/lrs) – Eckhard Thines bleibt Koordinator Biotechnologie in Rheinland-Pfalz. Die Biotechnologie sei weiterhin ein zentrales Thema im Land, erklärte Wissenschaftsminister Clemens Hoch (SPD) in Mainz. Mit Thines als wertvollen Impulsgeber, mit seiner wissenschaftlichen Expertise und seinen nationalen wie internationalen Kontakten werde die Biotechnologie-Strategie des Landes auch künftig gemeinsam umgesetzt.

Als Landeskoordinator begleitet er die Strategie des Landes, Rheinland-Pfalz zu einem führenden Biotechnologie-Standort zu etablieren. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf den Themen Fachkräftesicherung, Internationalisierung und Stärkung der Anwendungsorientierung von der Grundlagenforschung bis hin zur Marktreife.

Thines hat den Posten im Jahr 2023 übernommen. Nach dem Regierungswechsel in Rheinland-Pfalz wurde der Professor für Mikrobiologie und Biotechnologie der Johannes Gutenberg-Universität Mainz und wissenschaftliche Geschäftsführer des Instituts für Biotechnologie und Wirkstoff Forschung gGmbH nun erneut als Koordinator für Biotechnologie bestellt.