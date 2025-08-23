Die tödlichen Schüsse auf einen Polizisten in Völklingen lösen große Bestürzung aus. Menschen können nach dem Wochenende in Saarbrücken in einem Kondolenzbuch ihre Trauer ausdrücken.

Saarbrücken (dpa) – Nach den tödlichen Schüssen auf einen 34 Jahre alten Polizisten bei einem Einsatz in Völklingen legt die saarländische Staatskanzlei von Montag an ein Kondolenzbuch aus. Zuerst wolle sich um 10.00 Uhr Ministerpräsidentin Anke Rehlinger (SPD) eintragen, teilte die Staatskanzlei mit. Begleitet wird die Regierungschefin unter anderem von der Landtagspräsidentin Heike Winzent (SPD), dem Präsidenten des Landesverfassungsgerichtshofes, Roland Rixecker, und Saar-Innenminister Reinhold Jost (SPD). Das Buch wird im Foyer der Staatskanzlei in Saarbrücken ausgelegt. Bürgerinnen und Bürger könnten sich bis Mittwoch eintragen.

Der 34-jährige Polizist hatte am Donnerstag nach einem Raubüberfall auf eine Tankstelle gemeinsam mit zwei Kollegen einen flüchtenden Mann zu Fuß verfolgt. Als sie den Verdächtigen festnehmen wollten, hatte der 18-Jährige laut Polizeiangaben einem der Beamten die Dienstwaffe entreißen können und mehrfach geschossen. Der 34 Jahre alte Polizist starb wenig später in einer Klinik.

Die Ermittlungen zu dem Fall laufen auch am Wochenende weiter, wie eine Polizeisprecherin sagte. Weitere Einzelheiten würden voraussichtlich nicht vor Montag mitgeteilt.