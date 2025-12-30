Russische Bedrohung Kommunen in RLP sollen wieder Schutzräume suchen Dirk Eberz 30.12.2025, 15:00 Uhr

i Zur Zeit des Kalten Krieges war das Land mit einem dichten Netz an Schutzräumen überzogen. Der ehemalige Regierungsbunker von Rheinland-Pfalz in Alzey etwa. Die weit verzweigte Anlage liegt versteckt unter einem Schulgelände. Angesichts der russischen Bedrohung werden jetzt wieder Schutzräume gesucht. Lukas Görlach. dpa

Zur Zeit des Kalten Krieges war Rheinland-Pfalz von einem dichten Netz an Bunkern überzogen. Heute steht das Land weitgehend blank da. Deshalb sollen sich die Kommunen auf die Suche nach Schutzräumen machen. Was in dem geheimen Schreiben drin steht.

Gerade mal 1066 Schutzplätze gibt es in Rheinland-Pfalz noch. Das hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Ende 2024 auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Eine übersichtliche Zahl. Im Ernstfall dürfte es in den Bunkern im Land bei mehr als vier Millionen Einwohnern also ziemlich eng werden.







