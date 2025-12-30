Kommunen in RLP sollen wieder Schutzräume suchen

Zur Zeit des Kalten Krieges war Rheinland-Pfalz von einem dichten Netz an Bunkern überzogen. Heute steht das Land weitgehend blank da. Deshalb sollen sich die Kommunen auf die Suche nach Schutzräumen machen. Was in dem geheimen Schreiben drin steht.
Gerade mal 1066 Schutzplätze gibt es in Rheinland-Pfalz noch. Das hat das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) Ende 2024 auf Anfrage unserer Zeitung mitgeteilt. Eine übersichtliche Zahl. Im Ernstfall dürfte es in den Bunkern im Land bei mehr als vier Millionen Einwohnern also ziemlich eng werden.