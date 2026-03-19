Landtagswahl Rheinland-Pfalz Kommunen in Geldnot fordern: Wer bestellt, bezahlt Jona Heck 19.03.2026, 08:00 Uhr

i Der Schwerpunkt „Kommunale Finanzen" ist ein zentrales Thema im Vorfeld der Landtagswahl 2026. Das Konnexitätsprinzip spielt eine große Rolle. Monika Skolimowska/dpa. picture alliance/dpa

„Wer bestellt, bezahlt“: So lässt sich das Konnexitätsprinzip kurz und knapp übersetzen. Dies wird in RLP jedoch nicht konsequent umgesetzt. Breitenaus Ortsbürgermeister Jürgen Berleth erklärt, warum die aktuelle Lage vieler Kommunen „miserabel“ ist.

Jürgen Berleth ist seit 22 Jahren Bürgermeister der Ortsgemeinde Breitenau, die zur Verbandsgemeinde Ransbach-Baumbach im Westerwald gehört. Einer Partei gehört er nicht an. Seine Sichtweise auf die Geschehnisse in der Landespolitik zum Thema „Kommunale Finanzen“ ist eindeutig: „Die finanzielle Lage der Kommunen ist überall miserabel.







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