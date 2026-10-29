Auf einer Landstraße zwischen Rodalben und Münchweiler kommt eine Frau mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab. Was bislang zum Unfallhergang bekannt ist.

Münchweiler (dpa/lrs) – Eine Autofahrerin ist bei einem Zusammenprall ihres Wagens mit einem Lkw in der Südwestpfalz ums Leben gekommen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet die 85-Jährige auf einer Landstraße zwischen Rodalben und Münchweiler von der Fahrbahn ab. Ihr Auto stieß dann gegen eine Leitplanke und prallte mit einem Lastwagen auf der Gegenfahrbahn zusammen. Die Frau starb noch an der Unfallstelle. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt. Die Straße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Warum die Autofahrerin gegen 11.00 Uhr von der Straße abkam, war noch unklar.