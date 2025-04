Töpfern ist wohl eines der ältesten Handwerke der Menschheit. Unsere Zeitung hat Keramikerin Anja Bogott dabei begleitet, wie sie in Ehrenbreitstein aus grauem Ton Alltagskeramik macht. Eine Reportage, in der Bilder die Geschichte erzählen.

Für jeden Passanten sichtbar, dreht Anja Bogott im Schaufenster ihrer Kunstbackstube in Koblenz ihre Keramik. In der ehemaligen Bäckerei hat die Keramikerin und Künstlerin ihr Atelier und Arbeitsräume eingerichtet. Viele Teile der alten Einrichtung hat sie übernommen und ihnen neue Funktionen gegeben, etwa eine Teigmaschine, in der nun Ton angemischt wird.

i Die Keramikerin und Diplom-Künstlerin hat ihr Atellier im Haus 122, eine ehemalige Backstube in Koblenz-Ehrenbreitstein. Justin Buchinger

Mit Schwung wirft Bogott die Lehmklumpen auf die Scheibe und beginnt, den Ton in Form zu bringen. Immer wieder bringt sie Wasser auf den Klumpen. Zuerst muss sie die Masse in der Mitte der Scheibe zentrieren. An einer kleinen Spitze in der Mitte des Tons erkennt die Keramikerin, dass die in der Mitte der Scheibe ist. Hätte der Ton hier bereits eine Unwucht, ließe sich das später kaum korrigieren. „Manche Leute sagen, daran sieht man, dass es handgemacht ist. Aber das entspricht nicht meinen Ansprüchen.“

i Der Ton ist so weich, dass jede Berührung Spuren hinterlässt. Justin Buchinger

Am Anfang steht der Ton. In grauen, etwa vier Kilogramm schweren Zylindern liegt er bereit. Jede Berührung hinterlässt Spuren auf dem weichen Naturmaterial. Ihren Ton bezieht sie von der Firma Witgert, einem Traditionsunternehmen aus dem Westerwald. „Viele wissen gar nicht, dass wir hier eines der größten Tonvorkommen Europas haben.“

i Mit der Schlinge teilt Anja Bogott die Tonzylinder in Scheiben. Justin Buchinger

Mit der Schlinge, einem Stück Angelsehne mit kleinen Holzgriffen an jedem Ende, trennt sie Scheiben aus dem Block. „Normalerweise benutzt man dafür Draht. Aber mit der Angelleine geht es auch, und man schneidet sich nicht so schnell daran.“ Dann wiegt sie die Stücke genau aus, sodass für jede Tasse die richtige Menge Ton bereitliegt.

i Die Wahlkoblenzerin stammt ursprünglich aus Cottbus. Ihre Keramikerausbildung machte sie auf Fehmarn. In die Region kam sie durch ihr Studium am Institut für künstlerische Keramik und Glas in Höhr-Grenzhausen. Justin Buchinger

i "So wie ich den Ton zentriere, zentriere ich auch mich selbst", sagt Bogott. Es habe etwas Meditatives, an der Scheibe zu arbeiten. Justin Buchinger

Die gelernte Scheibentöpferin arbeitet auch an Plastiken, Drucken und Zeichnungen. Doch das Drehen von Gebrauchskeramik aus Steinzeug, wie Tassen oder Schalen, ist wie ein Ruhepol für sie. „So, wie ich den Ton zentriere, zentriere ich auch mich“, sagt Bogott.

i Im Prinzip hat sich seit Jahrtausenden an dem Beruf am Töpfern wenig geändert. Eine Sache ist der Antrieb der Scheibe. Mit einem Pedal bestimmt Bogott, wie schnell sich die Scheibe vor ihr dreht. Justin Buchinger

Verändert hat sich die Arbeit an der Scheibe seit ihrer Ausbildung kaum. Im Prinzip unterscheide es sich kaum davon, wie seit Jahrtausenden gearbeitet wird. „Es gibt Erleichterungen, aber das Handwerk ist dasselbe.“ So treibt nun ein Elektromotor die Scheibe an. Mit einem Pedal bestimmt Bogott die Geschwindigkeit der Scheibe. Besonders am Anfang ist beim Zentrieren mehr Geschwindigkeit nötig.

Erst drückt sie ihre Finger von oben in den Ton und formt den Boden der Tasse aus. Scheinbar mühelos zieht sie die Wände der Tasse hoch. Schließlich glättet sie mit einer Metallplatte die Form von außen. Sie ist eines von nur wenigen Werkzeugen, die in dem Prozess zum Einsatz kommen.

i Höhe, Breite, die nötige Menge an Ton und eine kleine Skizze: So hat Bogott verschiedenste Formen aus ihrer Laufbahn in einem Notizbuch gesammelt. Justin Buchinger

Höhe, Breite, die nötige Menge an Ton und eine kleine Skizze: So hat Bogott verschiedenste Formen aus ihrer Laufbahn in einem Notizbuch gesammelt. Ursprünglich stammt die Keramikerin und Diplom-Künstlerin aus Cottbus und ging dann für eine Keramikerlehre nach Fehmarn. In der Insel-Töpferei lernte sie den Beruf von „Bauhaus-Enkelin“ Christa Bänf und schloss ihre Ausbildung als zweite Landessiegerin ab. Mit einer Begabten-Förderung studierte sie an der Sommerakademie für Bildende Künste in Trier, arbeitete aber weiterhin auf Fehmarn, bis sie 2001 von 2005 in Höhr-Grenzhausen am Institut für künstlerische Keramik und Glas studierte.

i Anja Bogott stammt aus Cottbus und lernte ihren Beruf auf Fehmarn. Seit mehr als 20 Jahren hat Keramikerin jedoch ihr Atelier in Koblenz. Justin Buchinger

In dieser Zeit begann sie auch, sich zusätzlich mit anderen Kunstformen wie dem Zeichnen und Holzdrucken zu beschäftigen. „Ich wollte mich nicht auf ein Material festlegen.“ 2004 eröffnete sie ihr erstes Atelier – das „Haus 121“ in Koblenz-Ehrenbreitstein. 2012 zog sie dann mit ihren Arbeitsräumen in das gegenüberliegende „Haus 122“ und eröffnete die „Kunstbackstube“.

i In der Kunstbackstube hat die Keramikerin viele Teile der Einrichtung und auch einige Maschinen übernommen. Justin Buchinger

Mit der Angelsehne trennt sie die Tasse wieder vom Boden ab. Doch das Drehen ist nur ein kleiner Teil der Arbeit – und einer der kürzesten. In weniger als einer halben Stunde hat sie die Körper der sechs Tassen ausgeformt. Doch noch ist der Ton weich und die Seiten der Tasse geben bei jeder Berührung nach. Damit sie ihre Form behalten, ist die obere Kante etwas dicker. Diese Spannung hält das Gefäß davon ab, in sich zusammenzufallen. Ist die Tasse fertig, sorgt diese Lippe auch dafür, dass Kaffee oder Tee später richtig fließen. Doch noch einige Arbeitsschritte und eine gute Woche sind nötig, bis es so weit ist.

i Mit einer Metallplatte glättet Bogott die Oberfläche der Tasse. Es ist eines von wenigen Werkzeugen, die zum Einsatz kommen. Justin Buchinger

Ist die Form fertig, muss der Ton einige Stunden oder über Nacht trocknen, bis er lederhart ist. Zwar verbiegt sich die Form beim Berühren nicht mehr, doch noch immer sind die Tassen so empfindlich wie rohe Eier, erklärt die Keramikerin. Zuerst geht es noch einmal an die Scheibe, um die Form abzudrehen, also ihr die finale Form zu geben. Mit ein paar gezielten Klapsen bringt sie die Tasse in die Mitte und benutzt wieder die Metallplatte, um die Seiten und den Boden zu begradigen.

i Beim Henkeln ist der richtige Druck nötig. So viel, dass sich die beiden Teile verbinden, aber nicht so viel, dass der lederharte Ton nachgibt und reißt. Justin Buchinger

Von der Backstube zum Brennofen

Weiter geht es in der ehemaligen Backstube, in der Bogott ihr Studio und ihre Brennkammer eingerichtet hat. Um die Henkel der Tasse anzubringen, raut sie die Oberfläche der Tasse an. Dann formt sie aus Ton fingerdicke Würste, die sie zuerst oben an der Tasse mit Schlicker, einem stark verwässerten Ton, aufklebt. Dann formt sie den Bogen des Henkels aus, klebt auch das untere Ende des Griffs an und glättet dann die Übergänge zwischen den beiden Teilen. Auch hier ist Fingerspitzengefühl gefragt. Drückt sie zu wenig, löst sich der Henkel; drückt sie zu stark, gibt die Tasse nach und reißt.

i Beim Engobieren wird die Tasse mit einer dünnen Schicht aus Porzellanton überzogen. Anders als eine Glasur ist die Engobe rein ästhetisch. Justin Buchinger

Nach dem Henkeln müssen die Tassen wieder einige Stunden trocknen, bevor Bogott sie mit Engobe überziehen kann. Dabei handelt es sich um eine auf die Dicke von Wandfarbe verdünnte Keramikmasse, die sie auf der Tasse aufträgt. Dieser Schritt ist rein ästhetisch. Bei anderen Objekten bringt die Keramikerin hier Farben ein. Doch bei ihrer Gebrauchskeramik verwendet sie eine weiße Porzellankeramik.

i Beim Engobieren kann die Keramikerin Farbe einbringen. Doch bei ihrer Gebrauchskeramik beschränkt sich Bogott meist auf den Kontrast von weißer Engobe und dem cremeweißen Ton. Justin Buchinger

In die dünne Keramikschicht kratzt sie ein Blättermuster, sodass an diesen Stellen das cremegelbe Steinzeug später im Kontrast zur dünnen Porzellanoberfläche steht. Das Muster sei jedes Mal anders. „So, wie es sich stimmig anfühlt. Ich kann sie alle gleich drehen, aber die Dekoration ist immer anders.“ Dabei hat nicht nur das Material einen Einfluss auf das endgültige Aussehen, sondern auch wie gebrannt wird. Das Steinzeug bekommt seine cremegelbe Farbe, da Bogott einen Elektro-Ofen für ihre Keramik benutzt und der Ton beim Brennen mit Sauerstoff reagiert. Steinzeug aus einem Gas- oder Holzofen wird dagegen eher grau.

i Das Blättermuster, das Bogott in die Oberfläche kratzt, ist typisch für sie. Doch keine zwei Tassen sind darin gleich. Justin Buchinger

Zweimal müssen die Tassen in den Ofen. Zuerst der Schrühbrand bei 960 Grad. Danach ist das Gefäß stabil und löst sich bei Kontakt mit Wasser nicht mehr auf. Doch wasserdicht ist es dann noch nicht. Dafür muss das Gefäß ein zweites Mal, diesmal bei 1260 Grad, gebrannt werden. Bei diesen Temperaturen sintert das Material. Die Bestandteile des Tons beginnen bei den Temperaturen zu schmelzen, und zwischen den wabenförmigen Tonplättchen bilden sich glasartige Verbindungen.

Auch wenn die Tassen so wasserdicht wären, trägt Bogott vor dem zweiten Brennen eine klare, lebensmittelechte Glasur auf ihrer Gebrauchskeramik auf. Die glatte Oberfläche sei hygienischer und mache es im alltäglichen Gebrauch einfacher. „Dann kann die Tasse auch in die Spülmaschine.“

i Zweimal müssen die Tassen in den Ofen. Justin Buchinger

Auch garantiert die Glasur, dass Öle oder Essig keine Stoffe aus dem Material herauslösen können. Wie das Drehen Bogotts praktische Erfahrung demonstriert, zeigt sich hier ihr Wissen aus Ausbildung und Studium darüber, wie sich das Material verhält, aber auch mögliche Gefahren. So enthalten manche Glasuren Schwermetalle wie Blei, Kadmium und Kobalt und sollten nicht für Gebrauchskeramik benutzt werden. Deshalb bedauert sie, dass Keramiker mittlerweile ein zulassungsfreier Beruf ist und ohne Ausbildung ausgeübt werden kann.

i Erst beim Öffnen des Ofens, etwa eine Woche nach dem Drehen, sieht Bogott, ob die Tasse so geworden ist wie sie möchte. Justin Buchinger

Um Sprünge und Risse zu vermeiden, müssen die Keramiken im Ofen langsam abkühlen. Erst wenn die Temperatur auf unter 100 Grad gefallen ist, kann Bogott den Deckel öffnen und ihre Ergebnisse sehen. „Ich kann mein Bestes dazugeben, am Ende entscheidet der Ofen.“ Denn bei trotz Expertise, und Erfahrungswerten, manche Spannungen oder Fehler lassen sich vor dem Brennen nicht erkennen.

i In der ehemaligen Backstube entstehen neben Keramik auch Zeichnungen und Drucke. Justin Buchinger

Und so freut sie sich, als sie den Ofen öffnet und die fertigen Tassen herausnehmen kann. Aus dem leicht verformbaren grauen Ton ist cremefarbenes Steinzeug geworden. Außer dem Blättermuster schimmern jetzt auch rot-braune Punkte durch weiße Engobe. Diese entstehen durch Eisenverbindungen, die in der Tonmischung sind und durch das Brennen schmelzen und dabei die Flecken hinterlassen. Über der vorher rauen Oberfläche liegt nun die Glasur. Sie sind fertig, um aus dem Atelier in die Küche eines Kunden zu wandern. Denn bei ihrer Keramik genauso wie bei ihren Bildern ist eines Anja Bogott besonders wichtig: „Ich möchte, dass mit meiner Kunst gelebt wird.“

