Das große Summen ist weitgehend vorbei: Die Imkerinnen und Imker bereiten ihre Bienenvölker auf den Winter vor. Wie fiel dieses Mal die Honigernte aus?

Mayen/Mainz (dpa/lrs) – Die Imkerinnen und Imker in Rheinland-Pfalz sind mit der Honigernte in diesem Jahr zufrieden. Pro Bienenvolk waren es 42,7 Kilogramm und damit in etwa gleich viel wie im Vorjahr, wie das Fachzentrum Bienen und Imkerei in Mayen mitteilte.

Die Angaben basieren auf zwei Umfragen zur Früh- und Sommertracht, also zu beiden Ernten des Jahres. Beteiligt haben sich dieses Jahr im Land rund 1.150 Imkerinnen und Imker. In Rheinland-Pfalz gibt es insgesamt knapp 7.000 Imkerinnen und Imker.

Wetter sorgt für gute Erträge

Als einen Grund für die gute Ernte nennt Saskia Wöhl, Leiterin des Fachzentrums, die guten Wetterbedingungen im Frühjahr. Kälte und Frost seien weitgehend ausgeblieben. «Zudem hatte der Regen im zeitigen Frühjahr dafür gesorgt, dass ausreichend Wasser für Nektar den Pflanzen zur Verfügung stand», erklärte Wöhl.

Hitze und Trockenheit im Sommer hätten die Ernte kaum beeinträchtigt, weil die Sommertracht in vielen Regionen schon Ende Juni weitgehend abgeschlossen gewesen sei. Wie sich die außergewöhnliche Hitze dieses Sommers langfristig auf die Gesundheit der Bienenvölker auswirkt, ist den Angaben des Fachzentrums zufolge noch unklar. Wegen der Trockenheit könne das Pollenangebot eingeschränkt worden sein, was die Entwicklung der Winterbienen und die Bienengesundheit beeinträchtigen könne.

Wintervorbereitung läuft an

Die Imkerinnen und Imker rüsten ihre Völker nach der Ernte derzeit für den Winter auf. Wie Eckhard Richter vom Imkerverband Rheinland-Pfalz mitteilte, gehört dazu vor allem die Behandlung gegen die Varroamilbe, die als einer der größten Schädlinge für Honigbienen gilt. Zudem werden die Bienenvölker mit Zuckerwasser gefüttert, damit sie ausreichend Nahrung für die kalten Monate haben.