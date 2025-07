Der Landeselternausschuss warnt vor niedrigeren Kita-Standards in Rheinland-Pfalz. Schon jetzt seien Einrichtungen unzureichend ausgestattet, heißt es in Richtung Landkreistag.

Mainz (dpa/lrs) – Der Landeselternausschuss der Kindertagesstätten in Rheinland-Pfalz sieht keinerlei Spielraum für niedrigere Standards in Kitas und hat Kritik an Rufen danach geäußert. Die Idee, Standards zu senken, um kommunale Haushaltsprobleme zu lösen, sei «ein Schlag ins Gesicht aller Familien, Fachkräfte und vor allem der Kinder», teilte die Vorstandsvorsitzende Annegret Neugschwender mit.

Sie reagierte damit auf die Debatte um die schwierige Haushaltslage vieler Kommunen. Die Kreise Cochem-Zell und Südwestpfalz hatten in der vergangenen Woche angekündigt, angesichts ihrer finanziellen Lage gegen das Land Rheinland-Pfalz zu klagen. Der Landkreistag unterstützt diese Klagen und spricht von einer «dramatischen Schieflage» aller Kreishaushalte.

Landkreistag sieht dramatische Schieflage der Kreishaushalte

Der Geschäftsführende Direktor des kommunalen Spitzenverbands, Andreas Göbel, sagte kürzlich, trotz der von der Landesregierung angekündigten Aufstockung des kommunalen Finanzausgleichs um 600 Millionen Euro brauche es weitere Schritte. Ins Spiel brachte er dabei etwa eine Reduzierung der Sozialkosten sowie ein Absenken der Standards, insbesondere im Kindertagesstättenwesen und im ÖPNV.

Der Landeselternausschuss hält nun entgegen, dass schon die aktuellen Standards in vielen Einrichtungen nicht einmal das fachlich Notwendige gewährleisteten. Ein Absenken der Standards würde Probleme verschärfen.