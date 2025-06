Kaiserslautern (dpa/lhe) – Immerhin etwas Glück im Unglück für ein dreijähriges Kind in Kaiserslautern: Der Junge rannte vor ein Auto, sein Fuß wurde von einem Reifen überrollt. Der Unfall sei gerade noch einmal glimpflich ausgegangen, teilte die Polizei mit. Er habe eine Risswunde am Fuß erlitten und sei zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht worden. Am Mittwochnachmittag war der Junge plötzlich auf die Straße gerannt, der Autofahrer trat sofort auf die Bremse, konnte den Unfall aber der Mitteilung zufolge nicht verhindern.

