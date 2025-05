Hachenburg (dpa/lrs) – Glück im Unglück: Ein sechsjähriges Kind ist im Westerwaldkreis hinter einem parkenden Wagen auf eine Straße gelaufen und mit einem fahrenden Auto kollidiert. Wie die Polizei in Hachenburg mitteilte, bremste die Autofahrerin schnell und erfasste das Kind so nur leicht. Es fiel demnach hin und verletzte sich am Knie sowie im Gesicht. Zur weiteren Abklärung sei das Kind aber in ein Krankenhaus gebracht worden.

© dpa-infocom, dpa:250509-930-524263/1