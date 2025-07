„Werde Cannabis-Patient:in in drei Minuten.“ So wirbt CanDoc auf seiner Internet-Seite fürs Kiffen auf Rezept. Für Neueinsteiger gibt’s das erste Rezept sogar gratis. Und wie beim Essensbringdienst kann man gleich im Sortiment unter Dutzenden von Marihuana-, Cannabisblüten- und Extrakt-Sorten auswählen: „Scotti’s Cake“ etwa ist würzig, „Zour Apple“ fruchtig und tannig, „Ghost Train Haze“ energetisierend. Zwischen 8,49 und 12,49 Euro kostet das Gramm inklusive Mehrwertsteuer. Der Markt der auf Cannabis spezialisierten Apotheken im Netz boomt, so lassen es zumindest die Zahlen vermuten: Experten rechnen vor, dass im Jahr 2018 noch 4,5 Tonnen Medizinalcannabis nach Deutschland eingeführt wurden, 2024 waren es schon 72,1 Tonnen – mehr als doppelt so viel wie das Jahr zuvor. Und im ersten Quartal dieses Jahres kamen laut Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) über 37 Tonnen zusammen.

Klaus (Name von der Redaktion verändert) partizipiert davon mit Gramm-Mengen. Der Mann aus dem nördlichen Rheinland-Pfalz kifft seit vielen Jahren mäßig, aber regelmäßig. Er hat einen festen Job, arbeitet körperlich hart. Familie, Freundeskreis – alles okay. Insofern war Klaus froh, als die Ampelregierung die Cannabislegalisierung umsetzte. Raus aus der Schmuddelecke, keine Angst mehr vor Polizei und Justiz. Was der Politik vorschwebte, waren Cannabisklubs, denen nach einem geordneten, aber auch komplizierten Verfahren der Anbau von Cannabispflanzen und der Konsum des Stoffs erlaubt wird. Zudem ist der private Anbau auf bis zu drei Pflanzen pro Person in der Wohnung oder auf dem Balkon begrenzt worden. Maximal 50 Gramm des Stoffs darf man besitzen. So sollte der Drogen-Schwarzmarkt ausgetrocknet werden. Was man damals nicht hat kommen sehen, waren die findigen Internetapotheker, die mit der Freigabe ein Geschäft witterten.

i Kiffen auf Rezept, das ist für viele Konsumenten sehr verlockend. Zumal an Rezepte offenbar leicht heranzukommen ist. Arne Immanuel Bänsch. picture alliance/dpa

Für Klaus und viele andere Freizeitkiffer ist ein Klub und die damit verbundene Vereinsmeierei zu aufwendig. Also hat er sich im Internet umgetan – und ist fündig geworden. Nicht bei CanDoc, aber bei einem anderen Anbieter. Dort wählt er aus dem Angebot aus, klickt die entsprechende Sorte an, musste beim ersten Mal einen Fragebogen ausfüllen, wo er Beschwerden wie Schlaflosigkeit und Unruhe angab.

Ein „richtiger Arzt“, sagt Klaus, prüft die Angaben und stellt für 10 bis 15 Euro ein Privatrezept aus. Ein persönliches Gespräch oder einen Chat gab es nicht. Dann geht’s im Internet direkt weiter zur Apotheke, und nach vier bis fünf Tagen wird das besonders reine Medizinalcannabis mit der Post ins Haus geliefert. Die ersten beiden Sendungen, erzählt Klaus, musste er sich noch mit seinem Personalausweis identifizieren – so soll verhindert werden, dass Rauschmittel in die Hände von Minderjährigen gelangt. Und am Anfang lag den Sendungen auch eine Dosierungsanleitung bei.

Keine Prüfung durch die Krankenkasse

Nun ist Cannabis schon seit 2017 im medizinischen Bereich vor allem bei Schmerzpatienten erlaubt. Unter strengen Auflagen. Seit der Legalisierung überlässt das Gesetz jedoch die Verschreibung allein den Ärzten, wie bei anderen Arzneien auch. Handelt es sich dann noch um ein Selbstzahlerrezept, entfällt auch die Prüfung durch die Krankenkasse.

Das Modell der Internet-Apotheken dürfte ein Millionen-, vielleicht bald schon Milliardengeschäft sein. CanDoc reklamiert für sich, „Deine All-In-One-Plattform“ zu sein. Es sei keine Registrierung erforderlich, das Rezept könne man per Online-Fragebogen beantragen, ein Erstrezept kostet 10, das Folgerezept 5 Euro. Und in der Anleitung heißt es: „Fülle den Anamnesebogen online aus, um deine Eignung als Patient zu bewerten. Der unkomplizierte Prozess ermöglicht dir schnellen Zugang.“ Und weiter steht dort zu lesen: „Bei uns hat Qualität Priorität – von der Ausstellung deines Cannabis Rezepts bis zur diskreten Lieferung. Wir arbeiten mit zertifizierten Herstellern und qualifizierten Ärzt:innen, um dir die besten Cannabisprodukte für eine sichere und effektive Therapie zu bieten.“

i Cannabisblüten in medizinischer Verpackung: Der Markt der auf Cannabis spezialisierten Apotheken im Netz boomt. Freizeitkiffer auch in RLP freuen sich, Kritiker warnen (Symbolfoto). Georgios Kefalas. picture alliance/dpa/KEYSTONE

Wer mehr wissen möchte, erhält bei CanDoc Aufklärung über den Einsatz der Droge bei Schlafstörungen, Migräne, chronischen Schmerzen, Rheuma, Krebs et cetera. Und es gibt Ratgeber etwa über die Wirkung von psychoaktivem Cannabis, die Gefährlichkeit des Schwarzmarkts und synthetischer Cannabinoiden oder die Auswirkungen, wenn „Weed“ und Alkohol zusammen konsumiert werden. Für Eltern erklärt ein spezieller Ratgeber sogar die Gefahren des Stoffs für Jugendliche: Suchtpotenziale, Wahrnehmungsstörungen, Stimmungsveränderungen, Auswirkungen aufs Gehirn und so weiter. Unter „Ausschlusskriterien“ finden sich zudem Warnungen, was etwa bei Schwangerschaft, psychischen Erkrankungen oder Persönlichkeitsstörungen gegen die Einnahme spricht.

Ansonsten wirken Internet-Apotheken in der Aufmachung und Werbung wie andere Läden im Netz auch: Mal gibt es einen Newsletter, dann 20 Prozent Rabatt auf Cannabis-Zubehör oder den kostenlosen Versand auf Bestellungen ab 99 Euro. Klaus etwa erhält auch Angebote, in denen Rabatte auf die Rezeptgebühr annonciert werden.

Landesapothekenkammer warnt: Minimale diagnostische Tiefe

Die Geschäfte mit der Dröhnung auf Rezept haben längst auch Kritiker auf den Plan gerufen. Einzelne Apothekerkammern klagen gegen Internetakteure, teils erfolgreich, was die Bewerbung angeht. Die Bundesapothekerkammer (BAK) sprach sich in einer gemeinsamen Resolution der Präsidentinnen und Präsidenten der 17 Landesapothekerkammern „klar gegen die Praxis aus, ärztliche Verschreibungen von einer fundierten medizinischen Diagnostik zu entkoppeln“, erklärt Stefan Friebis, Pressesprecher der Landesapothekenkammer Rheinland-Pfalz auf Anfrage unserer Zeitung.

Und Peter Stahl, Pharmazierat und Präsident der Landesapothekerkammer Rheinland-Pfalz, sagt: „Arzneimittel sind einfach keine handelsüblichen Konsumgüter. Sie bedürfen einer persönlichen, pharmazeutisch fundierten Beratung. Die aktuelle Vorgehensweise der Online-Plattformen steht somit im Widerspruch zur verantwortungsvollen, patientenorientierten Arzneimittelversorgung und Patientengesundheit.“ Er empfindet es als sehr bedenklich, „dass Plattformen immer häufiger nicht nur der Vermittlung von Bestellungen, sondern auch der ‚Beschaffung‘ von Verschreibungen dienen.

„Wir beobachten, dass das Geschäftsmodell, auf Online-Plattformen einfachen Zugang zu Rezepten für medizinisches Cannabis zu bieten, mit der Teillegalisierung von Cannabis auch in Rheinland-Pfalz zugenommen hat.“

Christopher Schäfer, Pressereferent der Landesärztekammer

Dabei erfolgt die Ausstellung von Verschreibungen in der Regel nur auf Basis standardisierter Online-Fragebögen mit minimaler diagnostischer Tiefe“, so die Antwort der Kammer. „Anstatt einer ärztlichen Entscheidung rückt zunehmend der Wunsch des Nutzers oder der Nutzerin nach einem bestimmten Arzneimittel immer mehr in den Vordergrund“, sagt Stahl weiter. „Diese Entwicklung widerspricht dem Grundgedanken der Verschreibungspflicht und schwächt das Verständnis dafür, dass eine medizinische Diagnose und Indikationsstellung unerlässlich ist.“

Christopher Schäfer, Pressereferent der Landesärztekammer, sagt auf RZ-Anfrage: „Wir beobachten, dass das Geschäftsmodell, auf Online-Plattformen einfachen Zugang zu Rezepten für medizinisches Cannabis zu bieten, mit der Teillegalisierung von Cannabis auch in Rheinland-Pfalz zugenommen hat. Seitdem gilt Cannabis nicht mehr als Betäubungsmittel, was die Verschreibung einfacher macht.“

Die rheinland-pfälzische Ärzteschaft habe sich von Anfang an gegen die Legalisierung von Cannabis ausgesprochen und hält diese nach wie vor für einen großen Fehler. Ex-Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) habe damit einer Substanz freie Verfügbarkeit eingeräumt, „von der wir wissen, dass sie hirnorganische Veränderungen hervorruft, zu Verhaltensauffälligkeiten bei Jugendlichen führt sowie Abhängigkeiten und psychische Veränderungen auslösen kann“. Diesen Fehler, so Schäfer, sollte die Bundesregierung rückgängig machen. „Insofern lehnen wir auch Geschäftsmodelle ab, bei denen unter einem medizinischen Deckmantel Geschäfte gemacht werden und einzelne Personen ihren Profit daraus ziehen.“ Eine Verordnung von Cannabis sollte nur nach einem persönlichen Arzt-Patienten-Kontakt erfolgen.

„Besonders bei sensiblen Wirkstoffen wie Medizinal-Cannabis ist das nicht hinnehmbar“, betont auch Armin Hoffmann, Präsident der Bundesapothekerkammer. Die Verantwortung für die Arzneimitteltherapie dürfe nicht kommerziellen Interessen untergeordnet werden. Nun liege es an der Politik und den Aufsichtsbehörden, zu handeln und klare Regelungen zu schaffen. Wie auch immer diese aussehen, es kann nicht im Interesse der Beteiligten sein, dass Klaus und viele andere Nutzer wieder in die Arme von Dealern getrieben werden. Medienberichten zufolge will das zuständige Bundesgesundheitsministerium gesetzgeberische Maßnahmen prüfen.

Bedarf wird vor allem durch Importe gedeckt

Der wachsende Bedarf an medizinischem Cannabis kann nur in kleinerem Umfang durch den Anbau in Deutschland befriedigt werden, der größere Teil wird importiert. Zu den Hauptanbauländern gehören aktuell vor allem Kanada, aber auch die Niederlande, Dänemark, Australien, Portugal und Afrika (insbesondere Lesotho, Südafrika und Simbabwe). red