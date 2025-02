Interview mit Militärexperte KI-Schmiede im Land: „Die Leitwölfe sind schon da“ 27.02.2025, 14:25 Uhr

i Künstliche Intelligenz ist die zentrale Zukunftstechnologie. Doch Deutschland droht von China und den USA abgehängt zu werden. Dabei bieten sich gerade in Rheinland-Pfalz große Chancen. Oliver Berg/dpa. OliverBerg/dpa

Künstliche Intelligenz ist eine Schlüsseltechnologie der Zukunft. Auch Rheinland-Pfalz könnte als KI-Standort profitieren. Der Militärexperte Ralph Thiele aus Nickenich erklärt im Interview, wo er in der Region die besten Chancen sieht.

Am Tag nach seiner Amtseinführung hat US-Präsident Donald Trump verkündet, dass er 500 Milliarden Dollar in Künstliche Intelligenz investieren will, um China einzuholen. Deutschland hingegen hinkt bei der KI weit hinterher. Dabei hat gerade auch Rheinland-Pfalz ein großes Potenzial, ein bedeutender Standort für Künstliche Intelligenz zu werden, wie der Militärexperte Ralph Thiele aus Nickenich bei Koblenz im Interview mit unserer Zeitung betont.

