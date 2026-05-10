Leichtathletik
Kenianer knacken Streckenrekorde beim Halbmarathon in Mainz
Dennis Kipkemoi
Dennis Kipkemoi (r) gewann den Halbmarathon in Mainz. (Archivbild)
Sebastian Christoph Gollnow. DPA

Beim Halbmarathon in Mainz purzeln auch in diesem Jahr wieder die Streckenrekorde. Die Kenianer dominieren. Eine Deutsche landet auf dem Podium.

Lesezeit 1 Minute

Mainz (dpa/lrs) – Dennis Kipkemoi und Beatrice Jepchirchir Cheserek aus Kenia haben die Streckenrekorde beim Halbmarathon in Mainz pulverisiert. Jepchirchir Cheserek setzte sich im Frauenrennen mit einer Bruttozeit von 68:02 Minuten knapp vor der deutschen 10.000-Meter-Meisterin Blanka Dörfel (68:06 Minuten) durch.

Jepchirchir Cheserek blieb damit unter der Zeit ihrer Landsfrau Esther Chemtai, die im Vorjahr nach 68:52 Minuten ins Ziel kam. Dörfel verbesserte ihre persönliche Bestleistung gleich um 1:40 Minuten.

Vom Pacemaker in Berlin zum Sieger in Mainz

Bei den Männern lief Kipkemoi die 21,0975 Kilometer in 59:14 Minuten, unterbot die Ein-Stunden-Marke und war damit um 1:36 Minuten schneller als die alte Bestmarke seines Landsmanns James Kipkurui aus dem Vorjahr.

Kipkemoi hatte im März beim Halbmarathon in Berlin für Aufsehen gesorgt, als er als Tempomacher den zweiten Platz vor dem deutschen Rekordhalter Amanal Petros belegte.

Die Kenianer dominierten das Männerrennen in diesem Jahr. Auf den ersten neun Plätzen landeten ausschließlich Läufer aus dem ostafrikanischen Land. Bester Deutscher wurde Tom Thurley auf Rang elf (64:07 Minuten).

© dpa-infocom, dpa:260510-930-60302/1

Ressort und Schlagwörter

Sport

Top-News aus der Region

Jetzt abonnieren!
Der Abend-Newsletter für Rheinland-Pfalz

Abends bestens informiert: Die wichtigsten, regionalen Nachrichten vom Tage kommen am Abend – täglich zwischen 19 und 20 Uhr.

Newsletter abonnieren

Weitere regionale Nachrichten