Blieskastel (dpa/lrs) – Nach dem Unwetter in Blieskastel mit mehreren beschädigten Häusern geht der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach nicht von einer Windhose als Ursache aus. «Dies wäre untypisch, da Windhosen meist nur über Wasser auftreten», sagte ein Meteorologe. Dem DWD würden zudem keine entsprechenden Informationen über ein solches Ereignis in Blieskastel vorliegen.



Nach Angaben der Polizei waren am Dienstagabend zehn Häuser im Ortsteil Landkirchen beschädigt worden. Neben Polizei und Feuerwehr war auch ein Dachdecker-Notdienst vor Ort. Als mögliche Ursache war eine Windhose angenommen worden.

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