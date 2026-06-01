Flüsse
Keine Hochwassergefahr – Wetter bleibt wechselhaft
Niedrigwasser am Rhein - Oberwesel
Die hohen Temperaturen der vergangenen Tage haben zu sinkenden Pegelständen geführt.
Thomas Frey. DPA

Viele Flüsse in Rheinland-Pfalz führen derzeit wenig Wasser. Trotz angekündigter Regenfälle und Gewitter besteht laut Experten aktuell keine Hochwassergefahr.

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Mainz (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz besteht derzeit keine Hochwassergefahr. Nach Angaben der Hochwasservorhersagezentrale liegen die Wasserstände vieler Flüsse im Süden des Landes zwar im Bereich des für die Jahreszeit typischen Niedrigwassers, jedoch noch über dem mittleren jährlichen Niedrigwasser.

Für die kommenden Tage wird allerdings wieder wechselhaftes Wetter erwartet. Bereits am Dienstag soll von Westen her eine Kaltfront über Rheinland-Pfalz ziehen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) voraussagt. Demnach werden verbreitet 5 bis 15 Liter Regen pro Quadratmeter erwartet, örtlich können in kräftigen Schauern und Gewittern bis zu 25 Liter fallen. Der DWD warnt zudem vor teils starken Gewittern mit Starkregen, Hagel und stürmischen Böen.

© dpa-infocom, dpa:260601-930-158967/1

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