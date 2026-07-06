Polizei greift ein
Keine Fahrkarte: Zugbegleiter angegriffen und verletzt
Illustration - Polizei Berlin
Der Mann wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder freigelassen. (Symbolbild)
Carsten Rehder. DPA

Eine Fahrkartenkontrolle in einer Regionalbahn bei Bingen eskaliert, ein 33-Jähriger greift einen Zugbegleiter plötzlich körperlich an. Kurz darauf gerät der Fahrgast auch mit Polizisten aneinander.

Lesezeit 1 Minute

Laubenheim (dpa/lrs) – Weil er die erforderliche Fahrkarte nicht vorweisen konnte, soll ein 33-jähriger Mann in einer Regionalbahn zwischen Bingen und Bad Kreuznach einen Zugbegleiter angegriffen haben. Der Schaffner sei dabei leicht an der Hand verletzt worden, teilte die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern mit. Der Fahrgast habe unter Alkoholeinfluss gestanden, hieß es.

Der Vorfall ereignete sich am späten Samstagabend. Beim Eintreffen der Bundespolizei am Bahnhof Laubenheim, wo die Regionalbahn auf die Polizei wartete, sei der 33-Jährige verbal und körperlich erneut aggressiv geworden.

Mann greift auch Bundespolizisten an

Er widersetzte sich den Polizisten den Angaben zufolge massiv und musste im weiteren Verlauf gefesselt werden. Zudem habe er die Einsatzkräfte beleidigt. Gegen den Mann läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung sowie Beleidigung.

© dpa-infocom, dpa:260706-930-341019/1

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