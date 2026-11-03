Mal zeigt sich die Sonne, mal ziehen Wolken durch: In Rheinland-Pfalz und im Saarland herrscht ruhiges Herbstwetter. Nachts droht Bodenfrost.

Offenbach (dpa/lrs) – Auf die Menschen an Rhein, Mosel und Saar wartet in den kommenden Tagen weiter ruhiges Herbstwetter. Nachts ist nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) örtlich mit Bodenfrost zu rechnen.

Heute bleibt es laut Vorhersage niederschlagsfrei, ab und zu reißt die Wolkendecke auf. Die Temperaturen erreichen 7 bis 10 Grad, im Bergland wird es bis zu 5 Grad. In der kommenden Nacht sinken sie in den Tallagen der Mittelgebirge auf minus 1 Grad.

Am Mittwoch ist es in Rheinland-Pfalz und im Saarland teils heiter, teils wolkig bei Höchsttemperaturen zwischen 7 und 10 Grad, in den Bergen um 5 Grad. Ähnlich präsentiert sich das Wetter auch am Donnerstag und Freitag. Regen ist weiter nicht in Sicht. Nachts muss gebietsweise mit Frost in Bodennähe gerechnet werden.