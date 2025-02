CDU attackiert RLP-Ampel „Kein Land lässt seine Infrastruktur so verkommen“ Sebastian Stein 20.02.2025, 15:28 Uhr

i Der rheinland-pfälzische Rechnungshof hat an der Universität Trier "erhebliche Mängel beim Brandschutz, bauliche Schäden sowie veraltete technische Anlagen" festgestellt. Das Foto stammt aus dem Jahresbericht des Rechnungshofs Rheinland-Pfalz. Rechnungshof Rheinland-Pfalz

Nach Berichten über den schlechten Zustand der Trierer Uni macht die CDU der Landesregierung schwere Vorwürfe für fehlende Investitionen. Alles werde nur schlechtgeredet, meint die Ampel.

Der schlechte Zustand landeseigener Gebäude wie der Universität Trier hat im Mainzer Landtag für Streit gesorgt. CDU-Fraktionschef Gordon Schnieder attackierte die Ampel-Koalition in der Debatte am Donnerstag hart. „Kein Bundesland lässt seine Infrastruktur so verkommen wie Rheinland-Pfalz“, sagte der Eifeler.

