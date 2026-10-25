Das regnerische und teils stürmische Herbstwetter bremst nach einer windigen Nacht den Regionalzugverkehr zwischen dem Saarland und Rheinland-Pfalz aus. Die Polizei zieht eine positive Bilanz.

Saarbrücken/Landstuhl (dpa/lrs) – Bahnpendler auf dem Weg zwischen Rheinland-Pfalz und dem Saarland müssen infolge des stürmischen Herbstwetters am Vormittag mehr Zeit einplanen. Wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn mitteilte, ist die Strecke zwischen Landstuhl und Homburg Hauptbahnhof derzeit gesperrt. Ein in den Morgenstunden umgestürzter Baum blockiert den Angaben zufolge die Schienen.

Von der Streckensperrung betroffen sind die Linien RE1, RB71, RB70 und die S1. Für Fahrgäste zwischen Kaiserslautern Hauptbahnhof und Homburg ist ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet. Es kommt zu Verspätungen und Teilausfällen. Zur Dauer der Sperrung seien keine genauen Angaben möglich, so die Bahnsprecherin.

Keine größeren Schäden durch Sturm

Bereits am Samstag hatte der Deutsche Wetterdienst (DWD) stürmisches und regnerisches Wetter angekündigt. Die vergangenen Stunden verliefen nach Angaben eines Sprechers der Polizei Saarbrücken allerdings im gesamten Saarland ohne größere Schäden. Auch sei niemand verletzt worden, hieß es.

Rund 20 Mal seien die Einsatzkräfte bis zum Morgen alarmiert worden – jeweils wegen Gefahrenstellen durch umgestürzte Bäume. Positiv fällt die Bilanz bei der Polizei in Rheinland-Pfalz: Die Polizeipräsidien im Land meldeten am Vormittag keine größeren unwetterbedingten Einsätze. Die Meteorologen des DWD erwarten im Tagesverlauf abgeschwächte Windstärken.