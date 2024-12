Klassiker zu Weihnachten Kartoffelsalat ist nirgends teurer als im Hunsrück 20.12.2024, 14:38 Uhr

i In mehr als jedem dritten Haushalt in Deutschland gibt es zu Weihnachten Kartoffelsalat mit Würstchen, hat das Institut der deutschen Wirtschaft herausgefunden. Und: Teurer als im Hunsrück ist der Kartoffelsalat nirgendwo in Deutschland. Christin Klose/dpa

Kartoffelsalat mit Würstchen ist ein Weihnachtsklassiker. Das Gericht ist weniger aufwendig zuzubereiten als Gans und Ente - günstiger ist es auch. Gleichwohl: Nirgendwo in Deutschland zahlen Menschen mehr für den Salat als zwischen Rhein und Mosel.

Was gibt’s eigentlich an Weihnachten? Damit ist nicht das gemeint, was beim Fest der Liebe unterm Christbaum liegt, sondern das, was auf dem Tisch steht: Es geht ums Essen.Das Weihnachtsmenü ist manchen Haushalten ein leidenschaftlich diskutiertes Thema, in anderen ist die Sache per se klar: Kartoffelsalat mit Würstchen.

