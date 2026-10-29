Saarpfalz-Kreis
Kampfmittelreste bei Bauarbeiten in Blieskastel gefunden
Kampfmittelbeseitigung
Die Überreste der Nebelgranate wurden abtransportiert. (Symbolbild)
Moritz Frankenberg. DPA

Bauarbeiter machen am Morgen in Blieskastel im Boden eine Entdeckung. Die hinzugerufenen Einsatzkräfte können aber schnell Entwarnung geben.

Blieskastel (dpa/lrs) – Ein Fund aus dem Zweiten Weltkrieg hat bei Bauarbeiten in Blieskastel (Saarpfalz-Kreis) Einsatzkräfte des Kampfmittelbeseitigungsdienstes auf den Plan gerufen. Das bestätigte ein Sprecher der Polizei. Die Beamten konnten in dem Wohngebiet glücklicherweise schnell Entwarnung geben. Es handelte sich nur um die Hülle einer Nebelgranate, die lediglich abtransportiert werden musste. Für die Anwohner blieb der Morgen damit ohne Sperrungen oder Evakuierungen. Zunächst hatte die «Saarbrücker Zeitung» über den Vorfall berichtet.

© dpa-infocom, dpa:261029-930-913235/1

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